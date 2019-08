EDP Distribuição tem plano de atuação preparado para enfrentar greve dos motoristas

A empresa do grupo EDP responsável pela rede de distribuição de energia diz-se atenta aos desenvolvimentos da greve dos motoristas e afirma-se pronta caso esta avance.

A EDP Distribuição declara estar preparada para "assegurar a continuidade da sua atividade" no caso de os motoristas de matérias perigosas avançarem com a greve que está agendada para o dia 12 de agosto.





"Com vista a assegurar a continuidade da sua atividade de fornecimento de energia elétrica, estão estabelecidas as ações a adotar nas diversas áreas da empresa", informa a EDP Distribuição, através de um comunicado, no qual dá conta da existência de um Plano Operacional de Atuação em Crise.