EDP ganha centrais eólicas e solares em leilão na Polónia

A EDP assegurou contratos de longo prazo no leilão de energía renovável realizado na Polónia. Os lotes englobam cinco projetos, eólicos e solares, com capacidade total de 220 megawatts (MW) que devem arrancar com a produção de energia em 2022 e 2023, informou a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade em comunicado enviado esta segunda-feira à CMVM.





Os projetos arrecadados no leilão, através da EDP Renováveis, têm um prazo de 15 anos e permitem reforçar a presença do braço da elétrica para as renováveis na Polónia "com 476 MW em operação e 558 MW já assegurados no país para os próximos anos".





Além disso, ao dia de hoje, a EDP Renováveis "tem assegurado 87% dos 7 GW de capacidade build-out prevista para o período de 2019-2022", conforme anunciado na atualização do plano estratégico a 12 de março de 2019.