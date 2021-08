EDP perde quota no mercado liberalizado de eletricidade

A EDP Comercial voltou a perder quota no mercado liberalizado de eletricidade. Segundo dados da ERSE , em junho a sua quota era de 74,3%, menos 2,8 pontos percentuais que os 77,1% um ano antes.Uma quota que acabou repartida por vários operadores. Face a junho de 2020, a Iberdrola aumentou a sua quota de 5,9% para 6%, enquanto a Galp subiu de 5,1% para 5,3%, conseguindo a Goldenergy passar dos 2,3% para os 3,3%. Já a Meo Energia ficou em junho deste ano com 0,9% do mercado.Se a Goldenergy foi a que mais subiu em termos de número de clientes, cabe à Endesa a maior subida em termos de consumo (0,8 pontos face a junho de 2020).Em junho face a maio, "foi a Goldenergy que realizou uma maior captação de clientes, tendo ganho cerca de 30% do número de clientes que mudou de comercializador. A Iberdrola conseguiu um ganho líquido de cerca de 0,6% e 29% desses clientes, respetivamente. A Meo Energia foi o comercializador com a maior percentagem de captação de clientes face à sua carteira, com ganhos líquidos de 8,6%, e 28% dos clientes que mudaram de comercializador. Destaca-se ainda a Galp, que angariou 11% desses clientes", diz a ERSE.No último mês do primeiro semestre, o mercado liberalizado tinha 5,4 milhões de clientes, para um consumo de anual estimado de 42,6 GWh, o que reflete uma subida, respetiva, de 2,0% e 1,3% face a junho de 2020. O que representa 85% do número total de clientes e 95% do consumo. Ainda assim houve 108 clientes a retornarem ao mercado regulamentado.