EDP Renováveis aprova nomeação de Kay McCall para Conselho de Administração

A nomeação de Kay McCall vai preencher uma vaga no Conselho de Administração da empresa, adianta a mesma informação ao mercado, precisando que esta acontece no seguimento da proposta submetida pela Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Societário."A Exma. Sra. Kay McCall irá contribuir para o Conselho de Administração da EDPR com o seu profundo conhecimento sobre a indústria das renováveis, com especial foco no mercado dos EUA", refere o comunicado enviado hoje à CMVM.Esta nomeação entra em vigor em 01 e junho de 2022 e será proposta para ratificação na próxima assembleia-geral de acionistas.Em janeiro, a empresa anunciou a renúncia da administradora Joan Avalyn Dempsey ao cargo de administradora independente do Conselho de Administração da empresa.A EDPR, que tem sede em Madrid, mas está cotada na bolsa de Lisboa, apresentou lucros de 655 milhões de euros em 2021, um aumento de 18% em relação a 2020, segundo informação enviada em 16 de fevereiro à CMVM.Em 31 de março os acionistas da EDP Renováveis aprovaram em assembleia-geral as contas de 2021 e a distribuição de um dividendo superior a 86 milhões de euros.