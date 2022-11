EDP Renováveis assegura contrato para projeto eólico nos EUA

A EDP Renováveis assegurou um contrato de aquisição de energia para vender energia limpa produzida por 180 megawatts de um projeto eólico em Indiana, nos EUA, que deverá estar em operação em 2025, anunciou hoje a empresa.Em comunicado divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a elétrica refere que "assegurou um Contrato de Aquisição de Energia ("CAE") de 15 anos para a venda de energia limpa produzida por 180 MW de um projeto eólico de 200 MW no estado de Indiana, EUA"."Espera-se que o projeto entre em operação em 2025", acrescenta.Com este novo projeto, a EDP Renováveis aponta ter "agora 11 GW assegurados de um total de 20 GW de objetivo para adições em 2021-25", conforme anunciou em fevereiro de 2021.Adicionalmente, esta transação permite à EDPR assegurar mais de 50% do objetivo de 8,8 GW de adições de capacidade renovável na América do Norte para 2021-25.