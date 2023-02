EDP Renováveis inaugura no Brasil o seu maior complexo eólico

A EDP Renováveis inaugurou no Brasil o maior complexo eólico da empresa a nível global. O complexo, que tem 580 MegaWatts (MW) de capacidade instalada e 138 turbinas eólicas, foi instalado no estado do Rio Grande do Norte, onde a empresa passa a ter mais de 800 MW instalados e mais de 300 MW em construção.



"Este projeto inclui os parques eólicos Monte Verde I-VI, Boqueirão I-II e Jerusalém I-VI que, juntos, têm a capacidade de produzir cerca de 3 mil gigawatt (GWh) por ano", detalha a empresa, destacando que esta capacidade seria "suficiente para abastecer uma cidade com mais de 1,5 milhões de habitantes".



Com este complexo, salienta a EDP Renováveis, será evitada a emissão de mais de um milhão de toneladas de CO2 por ano.









"Foram criados mais de três mil postos de trabalho durante a construção dos parques e mais de 80 empregos fixos para a operação e manutenção dos parques", revela ainda a energética.

Duarte Bello,

administrador executivo da EDP Renováveis para a Europa e América Latina, afirma que este projeto vai "contribuir de forma decisiva para aproveitar o potencial energético" daquele estado brasileiro. "