EDP Renováveis adicionou 2,1 GW de capacidade no ano passado

A EDP Renováveis aumentou em 2,1 gigawatts (GW) a capacidade renovável totalizando 14,7 GW, informou esta quarta-feira o braço verde da elétrica nacional em comunicado enviado à CMVM.A empresa destaca ainda que no final do ano passado a capacidade em construção atingiu 4 GW, mais do dobro do que os valores de dezembro de 2021, o que "sustenta as adições para 2023 e em diante".A América do Norte pesa já 49% no portefólio da EDPR, enquanto a Europa representa 38% do total. Estas duas regiões apresentam"maior diversidade tecnológica com 12,7 GW de eólico onshore, 1,7 GW de solar e 1,5 GW de capacidade bruta de eólico offshore em operação".A EDP Renováveis salienta que um terço dos 2,1 GW adicionados de capacidade renovável resultou da integração dos 0,7 GW de ativos solares da APAC (Ásia-Pacífico), que passa a representar 5% do portefólio. A América do Sul foi responsável por mais 0,6 GW, enquanto Europa e América do Norte contribuíram com 0,4 GW cada.Ao longo do ano passado, destaca o comunicado, foram realizadas "múltiplas transações de rotação de ativos", que totalizaram 1 GW de capacidade rotada "em países como Polónia, Espanha, Itália, Brasil e EUA". Assim, diz, "a variação líquida do portfólio vs 2021 foi de +1,2 GW". A APAC passou a pesar 2% da produção total.