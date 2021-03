EDP vai abastecer a "Refer espanhola" no maior contrato de energia em Espanha

A EDP inicia esta quinta-feira, 1 de abril, o abastecimento de energia elétrica do Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), naquele que é o maior contrato de energia em Espanha e que conta unicamente com energia renovável.





A elétrica portuguesa ganhou 18 dos 21 lotes que estavam a concurso, o que equivale a 96% da energia que será consumida pela ADIF ao longo dos próximos dois anos. As deslocações ferroviárias de alta velocidade, longa distância e na periferia operadas pela ADIF vão ser sustentadas pela energia acordada neste contrato.





O acordo entre ambas as entidades ascende a 380 milhões de euros e abrange 3,1 terawatts por hora a cada ano, uma quantidade de energia que corresponde à necessária para abastecer mais de 800.000 lares.





A energia que correrá a ferrovia espanhola será inteiramente certificada com Garantias de Origem, o que assegura que será sempre renovável. Desta forma, vão ser evitadas as emissões de 950.000 toneladas de dióxido de carbono todos os anos, o que a elétrica diz equivaler a uma melhoria na qualidade do ar que seria gerada por mais de 60 milhões de árvores.





A EDP supera, com este contrato, os 17 terawatts hora anuais em Espanha, num portefólio que inclui a comercialização a clientes empresariais de energia elétrica, gás natural e serviços.