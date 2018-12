EDPR e Shell asseguram direitos para projecto eólico nos EUA

A EDP Renováveis anunciou, em comunicado divulgado junto da CMVM, que a Mayflower Wind Energy, uma "joint-venture" entre a EDPR Offshore North America (50%) e a Shell New Energies US (50%), é vencedora provisória do bloco 0521 no leilão de energia eólica offshore organizado pelo Bureau of Ocean Energy Management (BOEM).

A Mayflower, com a sua oferta de 135 milhoes de dólares (118,7 milhões de euros), adquiriu o direito exclusivo para desenvolver o "lease" federal de energia eólica comercial no Outer Continental Shelf (OCS – plataforma continental exterior), na costa de Massachusetts, refere o documento.

"Uma vez construído, a área de arrendamento poderá acomodar uma capacidade total de geração de aproximadamente 1,6 GW, o suficiente para fornecer energia renovável a 680.000 casas, por ano, em Massachusetts", acrescenta.



"A vitória neste leilão é mais um reforço do posicionamento da EDP naquilo que tem sido uma nova avenida de crescimento para o grupo: o offshore. Já com projectos em Portugal, França e Reino Unido, a EDPR entra agora no segmento de offshore no principal mercado de crescimento das renováveis, os EUA, onde a empresa é hoje um dos principais players em energia eólica onshore. Este é um projecto com uma dimensão relevante e, em conjunto com o nosso parceiro Shell, ambicionamos continuar a crescer numa área muito promissora", destaca António Mexia, presidente executivo da EDP.

A "joint-venture" começará a desenvolver um plano de avaliação do local e iniciará os esforços formais de desenvolvimento do local com o objectivo de iniciar as operações do parque eólico em 2020.

Com o anúncio de hoje, "a EDPR aumenta as suas opções de crescimento na tecnologia eólica offshore num mercado atractivo, aumentando e diversificando as opções de crescimento a longo prazo e mantendo simultaneamente um perfil de risco equilibrado", conclui o comunicado.