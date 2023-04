Eletricidade em Portugal mais barata do que a média da UE na segunda metade de 2022

Leia Também Preços da luz seriam mais baixos sem travão ibérico

Leia Também Preços da energia não deixam as empresas suspirar de alívio

O preço médio global da eletricidade para as famílias em Portugal na segunda metade de 2022 foi de 0,2363 euros por quilowatts hora (kWh). Os dados foram divulgados esta quarta-feira pela Entidade Reguladora de Serviços Energéticos (ERSE) com base nos dados do Eurostat, que diz que o país "registou os preços de eletricidade mais baixos, tanto para o segmento doméstico como para o segmento não doméstico, em comparação com Espanha, a média da União Europeia (UE) e a média da Zona Euro".A média da União Europeia (UE) foi 23% mais elevada do que a portuguesa, com os preços a fixarem-se nos 0,2912 euros por kWh. Já na Zona Euro os preços foram 27% mais altos (0,2995 euros) e em Espanha 48% (0,3495 euros)."A redução significativa das tarifas de acesso às redes em janeiro e julho de 2022 permitiu mitigar o acréscimo de preços em Portugal, aumentando o diferencial de preços face às restantes regiões analisadas", afirma o regulador na nota hoje publicada.Os preços mais baixos, segundo a ERSE, observaram-se, em geral, nos países do leste da Europa e nos Países Baixos, sendo Portugal o 11.º território com preços menos elevados. Já a Dinamarca era o país com a eletricidade mais cara.As taxas e impostos representaram 16% do preço total pago pelos consumidores, o que representa uma redução de 30 pontos percentuais face a 2021.Os preços da eletricidade e do gás para consumo doméstico foram os mais altos na UE desde que há registos do Eurostat. Entre junho e dezembro de 2022, o preço médio da eletricidade para consumo doméstico subiu para os 28,4 euros por 100 quilowatts hora (kWh), face aos 23,5 euros do mesmo semestre de 2021, e o do gás avançou para os 11,4 euros por 100 kWh, que se compara com o preço homólogo de 7,8 euros por 100 kWh.O Eurostat salienta que após os valores recorde terem atingido valores recorde, com a subida dos preços da energia a disparar na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia (em 22 de fevereiro de 2022), as medidas adotadas pelos Estados-membros para mitigar a escalada contribuíram já para a estabilização dos custos.A parte dos impostos no custo da eletricidade teve já uma forte baixa de 36% para 16% na média da UE (-18,3%) e no do gás de 27% para 14% (-15,8%), aliviando os consumidores domésticos, mas, alerta o Eurostat, sobrecarregando as contas públicas.