Endesa: Central do Pego “termina a licença a 21 de novembro. Aí parará a produção com carvão”

A central do Pego vai estar a trabalhar até ao prazo limite, o dia 21 de novembro. O futuro ainda é incerto - depende do acordo com o Governo, as autarquias e dos fundos disponíveis, mas passará pelas renováveis.

Central do Pego “termina a licença a 21 de novembro. Aí parará a produção com carvão”









