Endesa constrói novo parque eólico para dar energia ao Abanca

A Endesa vai construir um novo parque eólico na Galiza. O objetivo é fornecer a maior parte da eletricidade utilizada pelo Abanca nos próximos dez anos. O acordo de colaboração de energias renováveis foi assinado esta terça-feira.

"O contrato garante ao Abanca o fornecimento de energia renovável a preços estáveis e implicará a construção de um novo parque eólico da Endesa na Galiza", refere a instituição financeira num comunicado.





Leia Também EDP Renováveis fecha contrato de venda de energia à P&G em Espanha

O acordo foi assinado na sede do Abanca, na Corunha, pelo CEO da instituição financeira, Francisco Botas, e pelo Diretor-Geral de Comercialização da Endesa, Javier Uriarte.





"Este acordo permite-nos promover a sustentabilidade no nosso funcionamento enquanto organização, garantindo a origem local e renovável da energia que consumimos. Significa também a possibilidade de desenvolver novos projetos na Galiza num sector altamente tecnológico e estratégico", diz o CEO do banco, citado no comunicado.



Já Javier Uriarte afirma que o acordo "confirma o compromisso da Endesa e do Abanca na sustentabilidade e é de grande importância na Galiza, uma comunidade à qual a Endesa tem estado historicamente ligada e na qual hoje queremos estar mais presentes do que nunca".





O acordo entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022 e é válido por dez anos. Durante este período, a Endesa fornecerá energia eólica ao Abanca de forma a cobrir 70% da procura de eletricidade dos seus escritórios e sedes em Espanha e Portugal, detalha a instituição financeira.