EDP Renováveis fecha contrato de venda de energia à P&G em Espanha

A EDP Renováveis fechou um contrato de venda de eletricidade à Procter & Gamble (P&G) de energia produzida por um parque solar e um parque eólico, ambos localizados em Espanha. Na comunicação feita esta manhã à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) , a empresa especifica que os dois projetos juntos produzirão 127,5 MW a 15 anos.Com este negócio, a EDP Renováveis aumenta a oferta de energia verde e estima "que evite mais de 130 milhares de toneladas de emissões anuais de CO2", lê-se no documento.Em detalhe, a venda diz respeito ao parque solar Peñaflor, em Valladolid, com 100 MWac de capacidade instalada e com início de operações esperado para 2023; e ao projecto eólico Sierra de la Venta, em Albacete, com 47,5 MW de capacidade instalada e com início de operações esperado para 2023. Deste último, 27,5 MW são assegurados pelo acordo agora anunciado com a P&G, enquanto os restantes foram já assegurados através de um contrato de aquisição anunciado em maio Com este novo acordo, a EDP tem agora 0,6 GW de capacidade assegurada em Espanha para instalar de 2021 em diante."O sucesso da EDP em assegurar novos contratos de aquisição reforça a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projectos competitivos com perfil de baixo-risco, promovendo a aceleração da transição energética e descarbonização da economia.(Notícia corrigida às 08:56)