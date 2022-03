Energéticas ganham a curto prazo, mas no fim perdem todos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A escalada do preço da energia pode dar ganhos de curto prazo às empresas do setor. Mas a médio e longo prazo, um conflito armado na Ucrânia e um cenário de sanções mútuas entre Rússia e as grandes potências internacionais serão penalizadores para todos, segundo avisam analistas e agências de “rating”.