Energia Unida cria mais duas comunidades. São mais de 7.500 metros quadrados

A Energia Unida, pertencente ao grupo Greenvolt, vai implementar mais duas comunidades de energia em Castanheira do Ribatejo e Águas de Moura. O projeto será levado a cabo em parceira com o grupo HIT, que detém fábricas de tomate fresco nas duas regiões, informou a energética liderada por João Manso Neto, através de um comunicado.

Ao todo, "serão instalados mais de 2.700 painéis solares fotovoltaicos nas duas unidades de produção de tomate fresco, que vão ocupar uma área superior a 7.500 metros quadrados", explica a nota. "Estes painéis, que terão uma capacidade de produção de 1,6 MWp, vão alcançar uma produção anual de energia limpa que poderá ascender aos 2.420 megawatts-hora", acrescenta.

Além de abastecer as unidades fabris, a empresa assegura que o projeto irá permitir "partilhar com a população envolvente o acesso a energia de fontes renováveis, reduzindo-se as emissões de gases poluentes para a atmosfera, mas também substancialmente mais barata", já que as empresas e famílias destas comunidades "poderão poupar até 60% no custo da energia".

Atualmente, a Energia Unida conta com mais de 40 projetos de norte a sul do país, correspondendo a cerca de 29MWp.

José Queirós de Almeida, CEO da Energia Unida, salienta "a crescente procura que se tem vindo a assistir pela geração descentralizada de energia, especialmente através da criação de Comunidades de Energia, em que além de se suprir parte das necessidades energéticas consegue-se um impacto positivo na comunidade ao partilhar com os restantes consumidores os seus benefícios, seja em termos de custos, seja na redução das emissões de CO2".