Super Bock instala 28 mil painéis solares e cria comunidade de energia para 1.000 famílias

O Super Bock Group, que detém, entre outras, a marca de cerveja com o mesmo nome e a água das Pedras, está à proceder à instalação de 28 mil painéis solares em todas as unidades do Grupo, ou seja, uma área total próxima dos 60.500 m2 ou o equivalente a 6 campos de futebol, que vai permitir à empresa reduzir as emissões em mais de 3 mil toneladas de CO2 por ano.Estes painéis solares vão ficar maioritariamente instalados em Matosinhos (Leça do Balio), concelho onde a empresa tem a sua sede e a fábrica de cervejas. Este é apenas um dos projetos que faz parte do Roteiro para a Descarbonização da empresa e prevê o investimento de cerca de 17 milhões de Euros até 2028/30, incluindo candidaturas ao PRR, que visem, por exemplo, substituir o gás natural como fonte de energia.O Super Bock Group quer atingir a neutralidade carbónica na sua fábrica de cervejas em 2028, e nas restantes unidades -- Pedras Salgadas, Vidago, Castelo de Vide e Envendos -- em 2030.Com a primeira fase do projeto dedicado à energia solar concluída até ao final de 2022, com a instalação de 4.129 painéis solares na fábrica em Leça do Balio e no Centro de Produção em Pedras Salgadas, a empresa prevê arrancar com a segunda e última fase já no início de 2023, em função dos licenciamentos necessários.O maior investimento da segunda fase será feito em terrenos contíguos à fábrica em Leça do Balio. É aí que vai nascer o maior projeto de implementação de energia fotovoltaica: aproximadamente 24 mil painéis solares, ou seja, o equivalente a 5 campos de futebol completamente preenchidos.No seu conjunto, todos estes painéis solares vão produzir 13,5 GWh/ano, sendo que apenas 62% desta energia será autoconsumida pela fábrica do Super Bock Group.A parte excedentária, cerca de 5 GWh/ano, vai ser direcionada para a criação de uma Comunidade de Energia em Matosinhos, num raio inferior a 4 km da fábrica do Super Bock Group, no equivalente ao consumo anual de 1.000 habitações familiares.Além disso, a empresa tem em curso um projeto de reflorestação, com o apoio da ANP|WWF, para expandir o atual espaço arbóreo de 20 hectares do Pedras Salgadas & Nature Park para os 26,3 hectares, que inclui o restauro ecológico dos terrenos, tendo por base uma lógica agroflorestal para recuperação dos solos, o aumento da capacidade de retenção de água, com potencial para sequestrar anualmente entre 25 e 69 tonCO2/ano.