ERSE apela que comercializadores da luz deem resposta direta a reclamações sobre consumos

O regulador da energia aponta que os comercializadores têm remetido reclamações sobre a medição dos consumos para os operadores da rede e recomenda que não seja este o procedimento: em vez disso, apela a que estes respondam diretamente aos clientes.





"A ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos constatou que os comercializadores transferem parte das respostas às reclamações sobre faturação que envolvam questões de medição para os operadores da rede de distribuição, razão pela qual recomenda aos comercializadores que prestem informação mais completa, clara e adequada diretamente ao seu cliente", escreve a ERSE, num comunicado enviado às redações.





A faturação é o tema mais reclamado pelos clientes de eletricidade e gás natural desde há alguns anos. Segundo o regulador, frequentemente o motivo destas reclamações são os consumos medidos ou estimados transmitidos pelos operadores das redes de distribuição aos vários comercializadores que fornecem energia aos clientes.





Na tese da ERSE, "os comercializadores devem recolher junto do operador da rede a que se encontra ligada a instalação do cliente os dados de consumo necessários ao esclarecimento do cliente, assim como outros elementos relevantes sobre o funcionamento do sistema de medição", sendo que uma resposta adequada deve passar pela "colaboração estreita e permanente entre comercializadores e operadores das redes".





O regulador pede ainda atenção ao histórico do cliente e a fatores como a sazonalidade, "podendo ser adequada a comparação com períodos homólogos".