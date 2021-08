Preços no mercado grossista da luz tocam novo recorde

Os preços do mercado grossista da eletricidade atingiu esta segunda-feira um novo máximo de sempre, nos 111,86 megawatts-hora. Estes valores refletem o custo ao qual os comercializadores compram a eletricidade que depois vendem aos consumidores.





Este recorde faz-se notar depois de, no domingo, o preço médio diário ter chegado aos 106,74 MWh, que foi durante apenas um dia o nível mais alto de que há registo. O anterior pico tinha sido atingido no passado dia 23 de julho. Julho foi também o mês em que o preço médio mensal foi o mais elevado da história. Estão assim a ser batidos recordes atrás de recordes.





Os preços grossistas têm vindo a ser pressionados pelos crescentes custos das licenças de emissão de carbono e do gás natural. É que estes preços são resultado da oferta de venda mais baixa que permite satisfazer a procura de eletricidade, mas a procura tem sido satisfeita com tecnologias mais caras, como as centrais térmicas, que sofrem com os custos dos referidos gases e acabam por os refletir no mercado.





Os preços do gás estão em máximos históricos, devido à elevada procura a nível mundial, e o preço das licenças de emissão de dióxido de carbono também disparou este ano, sendo que a Comissão Europeia está a preparar legislação que vai aumentar a exigência neste mercado.





A expectativa é que "os preços do mercado ibérico Mibel continuem altos até ao final de 2021 e que o preço médio anual se situe acima dos máximos históricos atuais, alcançados no ano de 2008, de 69,98 euros/MWh em Portugal e 64,63 euros/MWh em Espanha", prevê a empresa de análise de dados de energia contactada pelo Negócios, a Aleasoft.