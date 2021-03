Esmeralda Dourado vai integrar conselho geral e de supervisão da EDP

Leia Também Mexia vai receber 800 mil euros por ano para não concorrer com a EDP

O conselho geral e de supervisão da EDP vai integrar Esmeralda Dourado, que há pouco tempo saiu da administração da TAP.De acordo com a proposta conhecida hoje e que vai ser presente à assembleia-geral de acionistas de 14 de abril, a gestora é um dos nomes que passará a integrar o conselho geral e de supervisão.A presidência do órgão societário ficará em João Talone, confirmando-se assim a notícia já avançada pelo Expresso. Substituirá, assim, Luís Amado.Além destes nomes, constam da proposta para o CGS o de Fernando María Masaveu Herrero, João Carvalho das Neves, María del Carmen Rozado, Laurie Lee Fitch, Helena Cerveira Pinto, Sandrine Dixson-Declève, Zili Shao e Luís Palha da Silva, que presidirá à Mesa da Assembleia Geral. Ficam por apurar cinco nomes que serão nomeados em representação do maior acionista, a China Three Gorges e um elemento a nomear pela Draursa.Face à anterior composição, para além de Luís Amado, saem Nuno Amado, Augusto Mateus, Clementina Barroso, Karim Djebbour, Mohammed Alhuraimel Alshamsi, Ilídio Pinho, Braga de Macedo, Vasco Rocha Vieira e Celeste Cardona.(Notícia atualizada às 20:48 com mais informação)