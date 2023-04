Estatal chinesa CSG compra ativos da Enel no Peru por 2,65 mil milhões

A Enel acordou com a estatal chinesa China Southern Power Grid (CSG) a venda dos ativos de distribuição da empresa italiana no Peru.A CSPG pagará cerca de 2,65 mil milhões de euros, segundo um comunicado divulgado esta sexta-feira. O valor dos ativos, incluindo dívida, ronda os 3,66 mil milhões de euros.A operação enquadra-se no plano estratégico da gigante italiana de alterar a sua presença geográfica e reduzir a sua dívida, que ascendia a 60 mil milhões de euros no final do ano passado.A Enel planeia desfazer-se de ativos no valor de 21 mil milhões de euros, principalmente na América Latina e Europa, concentrando-se em seis mercados principais, que incluem Itália, EUA e Brasil.A venda à CSG deverá permitir reduzir a dívida líquida da Enel em cerca de 3,1 mil milhões de euros este ano e ter um impacto positivo nos resultados líquidos de aproximadamente 500 milhões de euros, refere a empresa italiana.A Enel continua, contudo, a ter presença no Peru, uma vez que ainda tem à venda o negócio de geração no país, que conta com mais de 2 GW de capacidade instalada, dos quais perto de metade são de fontes renováveis.Com esta aquisição, a CSG reforça a presença na América Latina depois de ter comprado uma participação de 28% na elétrica chilena Transelec. O mercado latino americano tem vindo a ganhar peso para as empresas chinesas que procuram alternativas face ao escrutínio cada vez mais apertado em mercados na Europa e Estados Unidos.