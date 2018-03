FBI colaborou com justiça portuguesa na investigação a Manuel Pinho

Segundo um email incluído no processo, citado pelo Correio da Manhã, o Ministério Público começou por explicar ao regulador que a investigação visa a "companhia eléctrica nacional EDP".



"A empresa fez importantes doações à Universidade de Columbia ao mesmo tempo que o antigo ministro da Economia Manuel Pinho foi convidado para lá leccionar", explica na missiva. Este pedido foi feito em Maio de 2016 quando as investigações ao caso aceleraram.



O regulador da bolsa acabou por realizar vários contactos com o Departamento de Justiça dos EUA, para depois encaminhar a procuradora para um investigador do FBI.



Mais tarde, este investigador envia para Portugal uma lista de documentos da universidade com dados relativos a Manuel Pinho, montantes doados por empresas à universidade, entre os quais a EDP, e salários pagos a professores. O investigador do FBI mostra também abertura para pesquisar mais elementos para o Ministério Público português.

