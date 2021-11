Fecho da central do Pego: “O processo deveria ter sido antecipado”, diz Presidente da Câmara de Abrantes

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, conta com as verbas do Fundo de Transição Justa para “mitigar” os efeitos do fecho da central do Pego.

Fecho da central do Pego: “O processo deveria ter sido antecipado”, diz Presidente da Câmara de Abrantes









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Fecho da central do Pego: “O processo deveria ter sido antecipado”, diz Presidente da Câmara de Abrantes O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar