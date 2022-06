Francesa Total escolhida para explorar no Qatar maior campo de gás natural do mundo

"Tenho o prazer de anunciar a seleção da TotalEnergies como o primeiro parceiro no projeto North Field East (NFE)", disse o ministro da Energia do Qatar, Saad Sherida Al-Kaabi, em conferência de imprensa em Doha.O grupo francês de petróleo e gás terá uma participação de 6,25% no projeto como parte de uma `joint venture´ com a QatarEnergy (QE), a gigante de hidrocarbonetos do Catar, disse o CEO da TotalEnergies, Patrick Pouyanne, na capital do Qatar.A NFE faz parte do projeto de expansão offshore North Field, o maior campo de gás natural do mundo que o Qatar compartilha com o Irão.O Campo Norte responde por cerca de 10% das reservas mundiais conhecidas de gás natural, segundo avaliação da QE.Tais reservas de gás natural estendem-se sob o mar até o território iraniano, onde os esforços da República Islâmica para explorar o campo de South Pars são prejudicados por sanções internacionais.De acordo com o ministro Al-Kaabi, outros acordos serão anunciados "no futuro próximo".Exxon Mobil, Shell e ConocoPhilips pretendem também participar da expansão do projeto que o Qatar inicialmente queria financiar sózinho, disseram fontes do setor energético à AFP.Estima-se que a participação dos "gigantes" estrangeiros de petróleo e gás seja de cerca de 25% no projeto, que deve custar mais de 28 mil milhões de dólares e aumentar a produção em mais de 60% até 2027, indica a QE.O ministro da Energia do Qatar, que também chefia o QE, referiu que a produção começará em 2026 e a expansão está "no caminho certo".O Qatar é um dos principais produtores de gás natural liquefeito (GNL) do mundo, juntamente com os Estados Unidos e a Austrália.Os líderes europeus têm-se focalizado no Qatar nos últimos meses, procurando alternativas ao gás russo, na sequência da guerra na Ucrânia, que deu novo impulso aos projetos de GNL.No sábado, a Tanzânia assinou um acordo-quadro com os "gigantes" britânicos e noruegueses Shell e Equinor em um projeto de 30 mil milhões de dólares, prevendo uma decisão final de investimento até 2025 e o início das operações em 2029-2030.FC // SFLusa/Fim