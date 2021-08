Fusion Fuel avança com projeto de hidrogénio de 8 milhões em Sines

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A portuguesa Fusion Fuel Green vai avançar com um investimento de oito milhões de euros para a produção de hidrogénio verde em Sines após receber a aprovação do POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos para a comparticipação no projeto no valor de 4,3 milhões de euros, anunciou segunda-feira a empresa liderada por João Wahnon.O projeto designado Hevo-Sul prevê...