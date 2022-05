G7 vai embargar petróleo russo. UE ainda sem acordo

Na reunião por videoconferência, que teve lugar este domingo e que contou com a participação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, os líderes dos países do G-7 comprometeram-se em acabar com as importações de crude de Rússia, em resposta à ofensiva de Moscovo.

