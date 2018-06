Galp adquire 14% de bloco petrolífero no Brasil

A Galp, através da sua subsidiária Petrogal Brasil, adquiriu uma participação de 14% no bloco de exploração petrolífera Uirapuru, no Brasil, informou esta quinta-feira a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva.

Em comunicado, a petrolífera portuguesa informa que a Petrogal Brasil deterá uma participação de 14%, enquanto as suas parceiras ExxonMobil e Equinor adquirem posições de 28% cada. A aquisição realizou-se esta quinta-feira, 7 de Junho, "na 4ª Rodada de Partilha de Produção realizada hoje no Brasil pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)".



O consórcio que integra a Galp "ofereceu um excedente em petróleo (profit oil share) de 75,49%. Compromissos adicionais incluem o pagamento de um bónus de assinatura total de 2,65 mil milhões de reais (683 milhões de dólares ao câmbio actual, correspondente a 96 milhões de dólares relativos à participação da Petrogal Brasil), bem como a perfuração de um poço de exploração", acrescenta o comunicado.

O Uirapuru tem uma área de 1.285 km2 e situa-se no polígono do pré-sal na bacia de Santos, a 175 km da costa.

A empresa sublinha ainda que esta aquisição "enquadra-se no compromisso estratégico da Galp de reforçar a sua posição em activos de elevada qualidade em áreas core, como o pré-sal brasileiro, através de parcerias sólidas".

O Brasil é responsável por mais de 90% da produção petrolífera da Galp.