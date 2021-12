Galp alarga alternativas de fornecimento de gás natural no Brasil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Galp Energia anunciou que, na sequência da liberalização do mercado de gás natural no Brasil, acordou a venda de parte da sua produção à Bahiagás – que se comprometeu a comprar pelo menos 330 milhões de metros cúbicos por ano durante três anos.

A empresa liderada por Andy Brown informou, em comunicado divulgado junto da CMVM, que, através das suas subsidiárias Petrogal Brasil e Galp Energia Brasil, estabeleceu uma série de contratos com início comercial previsto a 1 de janeiro de 2022.

Segundo o documento divulgado, "a Galp celebrou um acordo com a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) para vender à distribuidora de gás natural do nordeste brasileiro uma parte da produção de gás natural do seu portefólio".

A Bahiagás, por seu lado, "comprometeu-se a adquirir pelo menos 330 milhões de metros cúbicos por ano de gás natural da Galp durante três anos".

Adicionalmente, refere o comunicado, a Galp assegurou a aquisição à Repsol Sinopec da produção de gás natural do campo de Sapinhoá Norte (Bacia de Santos), alargando as suas alternativas de aprovisionamento no país.

"De forma a assegurar o acesso às infraestruturas de processamento e transporte, a Galp assinou acordos com a Petrobras e a Transportadora Associada de Gás, respetivamente".

"Estes acordos representam um marco na estratégia da Galp com o objetivo de desenvolver um portefólio integrado de gás no Brasil, diversificando as opções de comercialização da sua produção própria e aumentando as suas alternativas de aprovisionamento, de forma a maximizar a criação de valor nas suas operações de ‘upstream’ e atividades de ‘energy management’, nesta região central para o grupo", remata o comunicado.

Em agosto passado, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) do Brasil autorizou a Galp a exercer as atividades de comercialização de gás natural no país.

A Galp já possuía, então, uma presença considerável no mercado de exploração e produção de petróleo e gás no Brasil – fazendo parte de consórcios que exploram campos de grande dimensão e sendo também uma das parceiras da estatal Petrobras no campo de Tupi (Bacia de Santos).

A Galp encerrou a sessão desta quarta-feira a ceder 0,84% para 8,538 euros.