Galp conclui compra de 58% da Tagusgás por 32 milhões

A GGND, subsidiária da petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva, comprou a posição detida pela ECS, que até 2013 tinha sido do grupo Lena.

A Galp Gás Natural Distribuição (GGND), do grupo Galp, concluiu a compra de 58,03% da Tagusgás – Empresa de Gás do Vale do Tejo, à Gásriba (que pertence à ECS Capital), por 32 milhões de euros, tal como já tinha sido avançado em abril.

A transação "foi autorizada pelo Governo Português, como concedente ao abrigo do contrato de concessão celebrado em 2008, após parecer favorável da Autoridade da Concorrência e da ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos", refere em comunicado à CMVM a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva (na foto).

A compra da participação que a Galp ainda não detinha – 58,03% – libertou a ECS de mais um ativo. A ECS é um fundo de reestruturação, no qual participam vários bancos, fundado por António de Sousa, ex-governador do Banco de Portugal e ex-presidente da CGD, e Fernando Esmeraldo, e que em 2013 tinha comprado ao Grupo Lena a participação agora vendida à Galp.



A compra dará à Galp Gás 99,36% do capital da Tagusgás, distribuidora de gás natural nos distritos de Santarém e Portalegre, estando o remanescente distribuído por vários concelhos.



A Galp Gás Natural Distribuição foi representada pela equipa da Sérvulo, e o Millennium Investment Banking atuou como assessor financeiro da GGND nesta transação.