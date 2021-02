Galp fecha 2020 com prejuízos de 42 milhões de euros

A Galp fechou o ano passado com prejuízos de 42 milhões de euros, o que compara com os lucros de 560 milhões obtidos em 2019.





Em comunicado envido à CMVM, a empresa detalha que o EBITDA caiu 34% em termos homólogos para 1.570 milhões de euros "impactado pelas condições de mercado desafiantes no período", marcado pela pandemia da covid-19.





"Os resultados financeiros foram -€182 m, impactados por diferenças cambiais de -€78 m resultantes da depreciação do Dólar dos E.U.A. e do Real Brasileiro, e uma variação negativa no mark-to-market de -€44 m, sobretudo relacionada com derivados de cobertura", detalha a Galp, acrescentando que os resultados também incluem a perda registada no segundo trimestre relacionada com derivados de licenças de CO2.

Leia Também Galp volta a propor distribuição de dividendos de 35 cêntimos em abril

No que respeita ao quarto trimestre do ano, a Galp registou lucros de 3 milhões de euros, muito abaixo dos 157 milhões do quarto trimestre de 2019 e das estimativas dos analistas que apontavam para um resultado líquido de 49,7 milhões.





No ano passado, o investimento da Galp fixou-se em 898 milhões de euros, com as Renováveis & Novos Negócios a corresponder a 39% do total, maioritariamente relacionado com a transação do portefólio de energia solar FV em Espanha durante o terceiro trimestre, no valor de 325 milhões.





"O Upstream representou 36% do investimento do Grupo e esteve sobretudo relacionado com a execução dos projetos no BM-S-11/11A e Bacalhau no Brasil, assim como com os projetos na Área 4, em Moçambique. O investimento em atividades de downstream esteve sobretudo relacionado com a Comercial, incluindo a valorização do segmento de retalho em Portugal e ativos logísticos em Moçambique, e com melhorias de eficiência no sistema refinador", concretiza o comunicado.





O free cash flow foi 42 milhões de euros, "num dos anos mais desafiantes para o setor", segundo a Galp, enquanto a dívida líquida aumentou para 2.066 milhões, considerando os 544 milhões de dividendos pagos a acionistas e a interesses minoritários durante o período, bem como 129 milhões de outros efeitos, maioritariamente relacionados com impactos da desvalorização do Real Brasileiro e do Dólar dos EUA.