Galp volta a propor distribuição de dividendos de 35 cêntimos em abril

A Galp Energia anunciou que vai propor na Assembleia Geral de Acionistas voltar a distribuir dividendos aos acionistas em abril deste ano, referentes aos resultados do ano passado que foram apresentados hoje, antes da abertura da sessão bolsista. Poderá ser assim um regresso ao pagamento de dividendos, depois de não terem pagado, como habitualmente fazem, em novembro.Assim, no relatório de apresentação de resultados pode ler-se que a empresa agora liderada por Andy Brown vai apresentar uma proposta para distribuir 35 cêntimos por ação aos acionistas, o que traduz um "dividend yield" de 3,68%, tendo em conta o preço de fecho na última sessão."O Concelho de Administração da Galp irá propor na Assembleia Geral de Acionistas em abril um dividendo por ação de 0,35 euros/ação, relativo ao exercício de 2020, a ser pago em maio", pode ler-se no comunicado de apresentação de resultados enviado à CMVM - Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.Acresenta que "o ajuste do dividendo reflete os impactos inesperados resultantes das condições de mercado particularmente adversas".

A Galp fechou o ano passado com prejuízos de 42 milhões de euros, o que compara com os lucros de 560 milhões obtidos em 2019.





Em comunicado envido à CMVM, a empresa detalha que o EBITDA caiu 34% em termos homólogos para 1.570 milhões de euros "impactado pelas condições de mercado desafiantes no período", marcado pela pandemia da covid-19.