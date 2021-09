Gasóleo vai ficar mais caro pela segunda semana a partir de segunda-feira

Leia Também Gasolina volta a sofrer o maior aumento em 16 meses a partir de segunda-feira

Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).





Os preços da gasolina e gasóleo vão seguir caminhos diferentes na próxima semana. Se quem tem um veículo com motor a combustão a gasolina irá beneficiar de um ligeiro alívio, quem tem de abastecer com diesel deverá sofrer o segundo agravamento semanal consecutivo, já a partir da próxima segunda-feira, 6 de setembro.De acordo com os cálculos do Negócios, o preço da gasolina simples 95 deverá descer cerca de 1 cêntimo para os 1,6523 euros por litro, depois de ter registado esta semana a maior subida dos últimos 16 meses.No caso do gasóleo virá um novo aumento, tal como aconteceu na semana passada. Mas ainda assim, o aumento previsto da próxima semana na ordem também de 1 cêntimo (para os 1,4545 euros) será ligeiramente inferior ao anterior.A atualização dos preços dos combustíveis acontece depois de os preços do petróleo terem mantido a tendência altista na semana que agora termina. O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para as importações em Portugal, deverá fechar a semana com uma subida de cerca de 1%.A confirmarem-se estes desempenhos, significa que os preços dos combustíveis arrancam setembro em sentidos diferentes depois de a gasolina ter fechado agosto com uma subida de 2 cêntimos e o gasóleo simples se ter mantido inalterado.Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).