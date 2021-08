Gasolina volta a sofrer o maior aumento em 16 meses a partir de segunda-feira

Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).





Atestar um veículo com motor a combustão volta a ficar mais caro a partir da próxima segunda-feira, dia 30 de agosto. O maior aumento vai ser registado no preço da gasolina, que deverá subir ao maior ritmo desde abril do ano passado, anulando as últimas quedas registadas nas últimas duas semanas.De acordo com os cálculos do Negócios, o preço da gasolina simples 95 deverá subir cerca de 3 cêntimos para os 1,689 euros por litro, a maior subida dos últimos 16 meses. Significa que a queda acumulada que este ativo sofreu nas últimas duas semanas (2 cêntimos) será mais do que compensada.No caso do gasóleo virá também um novo aumento, depois de três semanas seguidas a recuar. Mas ainda assim, o aumento previsto da próxima semana na ordem dos 2 cêntimos (para os 1,454 euros) será ligeiramente maior do que a desvalorização acumulada nas anteriores.Estas subidas surgem depois de os preços do petróleo recuperarem em força, na semana que agora finda. O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, está a caminho de valorizar 11%, naquele que será também o maior aumento desde junho do ano passado.A confirmarem-se estes aumentos nos preços dos combustíveis, no mês de agosto o preço da gasolina irá subir 2 cêntimos, ao passo que o preço do gasóleo simples se vai manter inalterado.Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).