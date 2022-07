Gazprom suspende fornecimento de gás à Letónia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em junho, a Rússia já tinha cortado, por duas vezes, o volume de entregas de gás, referindo que a infraestrutura não poderia funcionar normalmente, sem uma turbina que estava a ser arranjada no Canadá.



Moscovo alegava que a turbina não tinha sido devolvida face às sanções impostas pelos países ocidentais, em resposta à invasão da Ucrânia.



O Ocidente acusa Moscovo de utilizar a energia como arma de retaliação às sanções adotadas.



Por sua vez, o Kremelin assegura que em causa estão problemas técnicos na infraestrutura de gás.



O consórcio russo Gazprom anunciou hoje a suspensão imediata do fornecimento de gás á Letónia, alegando a violação das condições de abastecimento."Hoje a Gazprom suspendeu o fornecimento de gás à Letónia [...] devido à violação das condições de abastecimento", anunciou, em comunicado, a empresa.A decisão ocorre numa altura em que a Gazprom decidiu baixar as entregas de gás russo à Europa, através do gasoduto Nord Stream, alegando necessidade de manutenção das turbinas.Na passada quarta-feira, alegando "motivos técnicos", a empresa russa cortou o abastecimento à Alemanha em 20%. A