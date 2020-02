Governo quer arrancar com produção de hidrogénio verde “já no próximo ano”

A produção de hidrogénio verde está no topo das apostas do Governo no âmbito da promoção de energias renováveis e, consecutivamente, para cumprir as metas da descarbonização. E a ambição passa por "arrancar já no próximo ano com produção de hidrogénio verde em Portugal", começou por adiantar João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Ação Climática esta quarta-feira no Parlamento.





Para cumprir esta meta, "aproveitaremos as nossas vantagens estratégicas: um bem apetrechado porto de águas profundas, em Sines; um preço de energia elétrica solar entre os mais baixos do mundo; terrenos do Estado disponíveis para instalar o complexo industrial de hidrogénio e uma rede de abastecimento de gás natural", elencou o governante.