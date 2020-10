Governo quer lançar concurso para adjudicar 10MW de solar em regime de autoconsumo

O Governo quer lançar um concurso público para a adjudicação de 10 megawatts (MW) de solar fotovoltaico para edifícios da administração pública.





De acordo com a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021, entregue esta segunda-feira na Assembleia da República, o concurso para esta adjudicação será "em regime de autoconsumo, ou comunidade de energia, para edifícios da Administração Pública Central".





Além disso, quer assegurar "o início do(s) projeto(s) até final de 2021, em linha com os objetivos do ECO.AP" - programa de eficiência energética na Administração Pública.





Esta proposta insere-se também na estratégia do Governo de apostar em energias renováveis acelerar a transição energética.





No âmbito desta estratégia, o Executivo já lançou duas rondas de leilões de energia solar, tendo voltado a bater recordes a nível mundial ao ter batido o preço mais baixo num dos lotes.





O objetivo é "prosseguir com o modelo de leilões de energias renováveis com vista ao cumprimento dos objetivos fixados no Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC 2030) e na Estratégia Nacional para o Hidrogénio, garantindo transparência e competitividade", lê-se no documento divulgado esta segunda-feira.