Grupo espanhol investe 38 milhões na Tocha em projeto de hidrogénio verde

A Orfeón, que já tem um armazém em Cantanhede, fechou recentemente negócio para a compra de dois lotes na zona industrial da Tocha, no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, com uma área total de 220 mil metros quadrados."Cantanhede, para mim, é um sítio estratégico, porque está num ponto que nem está em Lisboa nem está no Porto. Nesse sítio vai fazer-se uma plataforma logística, um posto de combustível, um posto de abastecimento de hidrogénio e um parque de contentores", disse à agência Lusa, o diretor da empresa, Rafael Ribes.Este grupo integra empresas que se dedicam ao transporte e outras atividades relacionadas com energia, dedicando-se dessa forma à distribuição e transporte de mercadorias para cadeias logísticas e armazenamento, entre outras.O grupo tem atualmente a funcionar quatro projetos de hidrogénio em Espanha e o objetivo é criar pontos estratégicos na Península Ibérica para que os camiões possam abastecer."A ideia é fazer em Portugal o mesmo que em Espanha", sublinhou Rafael Ribes.A Orfeón vai construir o centro logístico na Tocha, para depois criar pontos de apoio de abastecimento de hidrogénio."Em Portugal teremos quatro pontos de hidrogénio, um a norte do Porto, outro em Cantanhede, um a norte de Lisboa e outro a sul de Lisboa", adiantou.O grupo Orfeón quer, deste modo, tornar-se mais competitivo, já que, com uma boa rede camiões a hidrogénio verde, proveniente de energia renovável, permitirá ter um preço competitivo no mercado.Assim, será possível afirmarem-se no mercado, com preços competitivos, já que o hidrogénio permite oferecer um preço mais baixo do que com outro combustível."Somos distribuidores de gasóleo em Espanha, compramos barcos de petróleo. Nós já estamos no negócio, o que queremos é estar no próximo negócio e há algum tempo que estamos", e no futuro comercializar o hidrogénio.Rafael Ribes notou que o problema dos camiões de hidrogénio reside no facto de não estarem "pensados para longas distâncias, só podendo fazer 400 quilómetros", por isso, o objetivo é daqui a três anos criar "20 pontos de hidrogénio entre Espanha [16 postos] e Portugal [quatro postos] para poder assegurar o seu fornecimento".A base logística na Tocha estará a funcionar em 2023, já o projeto de hidrogénio a partir de energia renovável vai demorar cerca de dois ou três anos.A empresa prevê empregar no total cerca de 350 trabalhadores para os próximos dois anos, na Tocha, no concelho de Cantanhede.