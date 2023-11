Holandês que convenceu Galamba a apostar no hidrogénio quer distância de Portugal

Ao Negócios, o CEO do Resilient Group, Marc Rechter (que em 2019 apresentou o hidrogénio verde ao Governo de Costa), disse agora estar "certo que que ainda há muitas coisas para descobrir, mas não me compete a mim. Estou muito ocupado com projetos de energia" fora de Portugal.

