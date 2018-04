Iberdrola investe 1,84 milhões de euros em Tâmega

A Iberdrola, empresa espanhola de energia, terá investido entre 2016 e o final deste ano cerca de 850 mil euros em Tâmega na construção do edifício de apoio às cortas e galerias mineiras. Mas irá investir um total de 1,84 milhões na reactivação da região em torno do projecto hidroeléctrico da Iberdrola no Tâmega até 2023, segundo adianta um comunicado da empresa. Isto num momento em que a região está em processo de candidatura a Património Mundial da UNESCO.





Este investimento, em função da declaração de impacto ambiental (DIA), tem como objectivo "a valorização e divulgação da antiga área mineira de Tâmega e que contempla diferentes áreas essenciais como: segurança, investigação científica, conservação, gestão e ordenamento do território e ainda promoção turística", de acordo com o comunicado.