Iberdrola lança apelo ao fim das centrais a carvão para se evitar "tentação" de pô-las a funcionar

Em plena cimeira mundial do clima, focada na transição para energias limpas, o presidente da Iberdrola alertou para necessidade não só "de se acabar por completo com o carvão", mas também de "desmantelar essas centrais". Ignacio Sánchez Galán advertiu que, se tal não for feito, "existirá sempre a tentação de voltar a pô-las a funcionar, quando tivermos problemas de mercado a curto prazo".





"O carvão não tem lugar num sistema de energia moderno", enfatizou o líder da empresa espanhola, apontando que "devemos pôr todos os recursos no ‘carbono zero’, em vez de dos dedicar a tecnologias que teriam uma vida curta".





"Não devemos pensar em carbono baixo, mas em carbono zero e devemos fazê-lo tendo em conta a dimensão social da transição na nossa análise. Caso contrário, teremos fracassado", sublinhou, citado pela publicação Cinco Días.





Segundo o jornal espanhol, no quadro da sua estratégia de descarbonização, a Iberdrola concluiu o encerramento das centrais térmicas de Lada (Astúrias) e Velilla (Palencia), fazendo culminar um processo iniciado em 2001 que levou ao fecho de 17 centrais térmicas de carvão e fuelóleo.