Ikea “aberta a investir” em energia solar em Portugal

A aposta em energias renováveis não é nova para a Ikea, que detém parques solares e eólicos em vários pontos do mundo. No âmbito do plano de sustentabilidade, o grupo de origem sueca admite agora olhar para os leilões solares no nosso país.

Ikea "aberta a investir" em energia solar em Portugal









