Imposto "windfall" sobre o petróleo no Reino Unido leva BP a rever planos de investimento

A BP vai rever os planos de investimento previstos para o Reino Unido, depois do Governo britânico ter anunciado um imposto de 25% sobre os lucros excessivos no petróleo e gás no país, diz a Bloomberg. Com esta medida o Executivo quer criar um fundo para apoiar famílias com pelo menos 5 mil milhões de libras (5,9 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual).



A aplicação deste imposto temporário vai fazer com que a petrolífera, com sede em Londres, reverta os seus planos de investimento previstos no Reino Unido, que, até 2030, ascendiam a 18 mil milhões de libras (cerca de 21 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual).



"O anúncio não é para um imposto único – é uma proposta plurianual", refere em comunicado a BP. "Precisamos de analisar o impacto do novo imposto e do alívio fiscal nos planos de investimento no Mar do Norte", lê-se ainda no comunicado citado pela Bloomberg.



O Governo do Reino Unido anunciou esta quinta-feira que vai aplicar um imposto extraordinário 25% sobre as empresas de petróleo e gás, para responder à crescente contestação dos britânicos com a subida nos preços de energia.



Este fundo, explicou o ministro das Finanças, Rishi Sunak, irá suportar os britânicos, que vivem um aumento da inflação em 9%, máximos desde 1982, e do custo de vida. O imposto, adiantou, vai ser "temporário" e "específico".



O ministro disse ainda que a proposta para o novo imposto prevê um subsídio de 80% para novos investimentos, o que significa que as empresas de energia podem reduzir o valor que pagam se avançarem com gastos de capital.