Leilões de energia renovável já pouparam 100 millhões aos consumidores

O objetivo do arranque desta iniciativa era permitir aos comercializadores em mercado o acesso a fontes de abastecimento em condições de estabilidade e menor volatilidade do preço, bem como permitir ao comercializador de último recurso (CUR), a quem cabe comprar toda a PRE, diminuir a volatilidade do preço de venda e, com isso, estabilizar o sobrecusto da PRE.





Nos 32 leilões realizados entre 2012 e 2019 foi adjudcado um volume total de cerca de 43,4 TWh (mais de 85% do consumo anual em Portugal continental). E, segundo a ERSE, a totalidade dos volumes colocados a licitação em todos os leilões realizados até à data foi integralmente colocada, tendo-se verificado sempre um excesso de procura.



Nesse período, "o preço médio de mercado diário situou-se em 47,61 €/MWh, enquanto o preço médio da energia entregue nos produtos colocados em leilão foi de 49,93 €/MWh, com uma margem positiva para o CUR, e consequentemente para o sistema elétrico no seu todo, de 2,32 €/MWh". Esta margem traduziu-se num valor acumulado de 100,77 milhões de euros, "um benefício liquido para o Sistema Elétrico Nacional, na medida em que correspondeu a uma efetiva redução do sobrecusto com a PRE e, consequentemente, dos encargos suportados pelos consumidores nas tarifas".