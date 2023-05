Maior parque eólico da EDP Renováveis em Portugal vai fornecer 130 mil casas por ano

Leia Também Galp na corrida pela aquisição de carteiras de renováveis em Espanha

A EDP Renováveis colocou esta terça-feira em funcionamento mais seis aerogeradores no parque eólico do Alto da Coutada, que é já o maior complexo eólico da EDP Renováveis em Portugal. A expectativa da empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade é de que, com este reforço, seja possível fornecer energia limpa para abastecer 130 mil casas.A elétrica informa, em comunicado, que os seis novos aerogeradores de última geração agora colocados em funcionamento "deverão aumentar em 12% a produção anual" deste parque eólico da EDP Renováveis, que fica situado na Serra da Padrela, nos concelhos de Vila Pouca de Aguiar e Valpaços, no distrito de Vila Real. Com isso, o parque deverá passar a produzir "mais de 420 GWh de energia renovável por ano".A energia que se espera que este parque venha a produzir deverá ser "suficiente para fornecer cerca de 130 mil casas com eletricidade produzida sem emissões de carbono", estima a empresa. "As turbinas agora adicionadas produzirão o equivalente às necessidades de 15 mil casas médias. A cada ano, o projeto deverá evitar a emissão de 170 mil toneladas de CO2 para a atmosfera", acrescenta.Com a entrada em funcionamento deste novos seis aerogeradores (cada um com uma capacidade extra total de 21,6 MW), o parque, que entrou em operação em 2010, passará a contar com 78 aerogeradores. Até à data, a capacidade instalada era de 165,6 MW, sendo este já um dos maiores complexos eólicos a funcionar no país."Adicionar mais potência a um parque eólico em funcionamento é neste momento uma das principais apostas da EDP Renováveis, que foi pioneira no desenvolvimento de projetos renováveis em Portugal e que tem, por isso, vários parques que podem aumentar o seu contributo para a descarbonização do país", destaca Duarte Bello, administrador da EDP Renováveis para a Europa e América Latina.O administrador da EDP Renováveis acredita ainda que, com a instalação de mais aerogeradores, a empresa está "a dar mais energia limpa à rede e de uma forma mais célere, sem a complexidade que um novo projeto implica", contribuindo para reforçar a produção renovável naquele local bem como a transição energética do país.A EDP Renováveis já sobreequipou 11 parques eólicos em Portugal e admite que "está a avaliar a possibilidade de hibridizar o Parque eólico de Alta da Coutada, adicionando também produção fotovoltaica ao complexo, tal como fez no Parque eólico de Mosteiro, no distrito da Guarda, no final de 2022, naquele que se tornou no primeiro parque renovável híbrido da Península Ibérica".