Martifer ganha construção do maior tanque de etano do mundo

O grupo de Oliveira de Frades assinou recentemente contratos no valor de 120 milhões de euros, com destaque para o maior de sempre em obras de estrutura metálicas, no Reino Unido, e o seu primeiro contrato para a montagem mecânica de um tanque refrigerado de etano, em Antuérpia, na Bélgica, inserido no maior complexo industrial atualmente em construção na Europa.



O “made in” Martifer será inserido no complexo da Ineos, em Antuérpia. D.R. Rui Neves ruineves@negocios.pt 22:35







O ano de "2023 começou com ótimas notícias para a Martifer. Assinámos contratos no valor de 120 milhões de euros", revela o CEO do grupo controlado pelos irmãos Martins e a Mota-Engil. "Destaque para o maior de sempre em obras de estrutura metálica – construção de viadutos para o projeto de alta velocidade HS2 no Reino Unido – e o primeiro contrato de construção de um tanque refrigerado de

