Matos Fernandes. Quem é o ex-ministro que tramou Costa ao telefone?

De acordo com o Correio da Manhã, uma das escutas validadas diz respeito a um telefonema no dia 28 de dezembro de 2020, quando Costa estava em confinamento em São Bento devido à Covid-19. Os dois falaram sobre as conversações em curso para definir a localização da refinaria de lítio, os interessados e eventual uma parceria com Espanha. Apenas oito dias antes, a 20 de dezembro de 2020, quando anunciou ao país em primeira mão o encerramento da refinaria da Galp, em Matosinhos, Matos Fernandes tinha já deixado claro que "Portugal ia ter uma refinaria de lítio".

consultor nas áreas de energia e ambiente do Instituto de Conhecimento da sociedade Abreu Advogados.

De acordo com o Correio da Manhã, Matos Fernandes está a ser

stá escrito no auto de buscas: "Suspeita-se que o Estado possa ter imposto, de forma indevida, através de uma ação concertada entre Matos Fernandes, João Galamba e Rui Oliveira Neves, então diretor da Galp, a entrada da Galp na Savannah Lithium", bem como "a parceria da Northvolt com a Galp". Mais uma vez, o processo remonta a 2019 e 2020.



Nessa altura, o ECO avançou que o então presidente do AICEP,

se tinha deslocado à Suécia em 2019 para se reunir com os responsáveis da Northvolt, que por sua vez vieram a Portugal no ano seguinte falar com a Galp. O Governo português estava a par de todo o processo e o ministério do Ambiente e da Ação Climática confirmou ter participado numa reunião com a Northvolt, promovida pela AICEP.



Não é arguido, mas é suspeito, já desde 2020, e esta semana foi alvo de buscas. Por esta altura, há três anos, o ex-ministro do Ambiente e Ação Climática João Pedro Matos Fernandes, muitas vezes chamado de "super-ministro" de um mega ministério, homem forte do Governo de António Costa, estava sob escuta do Ministério Público, suspeito de corrupção passiva e prevaricação nos negócios do lítio e do hidrogénio em Portugal.Costumava dizer muitas vezes, e sublinhar, a ideia que "a um ministro do Ambiente não lhe pode ser pedido que seja contra o crescimento económico".Retirado da governação desde março de 2022, por vontade própria, depois de seis anos, quatro meses e quatro dias como ministro, o nome de Matos Fernandes volta agora a estar na ribalta no contexto da Operação Influencer (que já resultou em nove arguidos, um deles João Galamba, que durante quatro anos foi seu secretário de Estado da Energia), muito por causa das conversas ao telefone que implicam o primeiro-ministro. Estas já foram enviadas como provas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal para os serviços do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça, que vai investigar Costa e que "obrigou" a sua demissão.Esta semana, numa entrevista de vida à revista Sábado, feita antes de estourar a polémica, o ex-ministro confessou acreditar que ainda está sob escuta.Natural de Águeda, licenciado em engenharia civil, pela Universidade do Porto, com um mestrado em Transportes no Instituto Superior Técnico, antes de chegar a ministro, Matos Fernandes foi presidente da empresa Águas do Porto, depois de ter gerido o porto de Nacala, em Moçambique, com passagens também pelos portos do Douro e Leixões e do Porto e Viana do Castelo.Perto de completar 56 anos, no próximo mês de dezembro, o ex-ministro está a trabalhar desde setembro de 2022 comoMatos Fernandes integrou o Governo socialista em 2015, primeiro apenas como ministro do Ambiente (quando a Energia estava ainda sob a tutela da Economia), e a partir de 2018 com mais poderes, já como ministro do Ambiente e da Transição Energética, que depois se transformou em Ação Climática. No momento em que somou a Energia ao seu já longo caderno de engargos, Matos Fernandes pôs as mãos no fogo pelo seu novo secretário de Estado: João Galamba, o rebelde "jovem turco" do PS, formado em Economia, que todos acusavam de não perceber nada sobre o setor energético.No hora da sua saída, pelo próprio pé, garantiu que "nunca deixará" de acompanhar os projetos do ministério, "onde quer que esteja". Do longo percurso governamental fazem parte momentos marcantes como a assinatura do Acordo de Paris, as tentativas de privatização do Metro do Porto e de Lisboa, da STCP e da Carris, as greves dos motoristas de matérias perigosas, protestos contra as minas de lítio, secas severas e extremas, o dossier novo aeroporto, os braços de ferro com a EDP, a venda da barragens do Douro.Pelo caminho, anunciou também que Portugal atingirá a neutralidade carbónica em 2050 (foi o primeiro país do mundo a traçar esta meta), lançou a Estratégia Nacional para o Hidrogénio Verde, assistiu ao fecho das duas últimas centrais a carvão em Portugal (Sines e Pego), e lançou os leilões de energia solar em Portugal, que logo em 2019 bateram recordes mundiais com o menor preço de sempre.Apesar das conquistas, oinvestigado pela sua intervenção nos processo de concessão das minas de lítio em Montalegre e Boticas, às empresas Lusorecursos e Savannah; na alegada proteção do PS nas eleições legislativas de 2022, por causa do combate à seca e cessação do uso da água para rega; na alteração da legislação do setor dos resíduos; e ainda no consórcio H2Sines para o hidrogénio verde, formado pela REN, EDP, Galp, Vestas e Martifer.Neste último dossier, e segundo os autos do Ministério Público a que o Negócios teve acesso, em 2020 Matos Fernandes, em conjunto com João Galamba, terá imposto ao Resilient Group do empresário neerlandês Marc Rechter (que um ano antes lhes tinha apresentado o seu projeto original para a criação de cluster de hidrogénio verde em Sines, com ligações aos Países Baixos e Alemanha, de seu nome "Green Flaming") a integração das empresas portuguesas REN, EDP e Galp no seu projeto.Contactado pelo Negócios, Rechter não quis prestar declarações. Esta semana, as instalações do Resilient Group em Lisboa foram alvo de buscas e o empresário (que se encontra neste momento no seu país natal) foi contactado pela PSP, não tendo sido no entanto constituído arguido, nem obrigado a regressar a Portugal para dar mais esclarecimentos sobre o assunto.A cisão entre Rechter e o grupo das energéticas nacionais no projeto de hidrogénio verde para Sines, viria a acontecer em julho de 2020 (e o Ministério Público acredita que foi causada por influência de João Galamba). No final desse ano, o promotor neerlandês disse ao ECO que não conseguiu chegar a um acordo razoável com as empresas portuguesas, devido a "divergências não ultrapassáveis".Ao Governo, à EDP e à Galp, Rechter deixou um recado: "O Green Flamingo é o projeto original de hidrogénio, que permitiu a evolução da estratégia nacional e a Portugal chegar à posição da frente na candidatura ao estatuto de IPCEI. Nenhuma empresa, mesmo que muito grande, vai conseguir criar sozinha o mercado europeu de hidrogénio verde". Galamba garantiu na altura que o Governo "não se mete entre empresas" e que estas "têm liberdade total".O "divórcio" resultou na formação de um novo consórcio, o H2Sines, ao qual se somaram a Martifer (onde trabalhou Vítor Escária, o ex-chefe de gabinete de Costa, arguido neste processo) e a Vestas. Este, por sua vez, foi desfeito um ano mais tarde, já em 2021, com a saída da REN, EDP e Galp. Em seu lugar, no mesmo ano, nasceu o GreenH2Atlantic, com a EDP e a Galp, e outras 11 entidades nacionais e estrangeiras, que já recebeu 30 milhões de euros de fundos europeus e o apoio do Governo.Ainda neste contexto, o Ministério Público diz que Matos Fernandes colaborou, após deixar o Governo, com os dinamarqueses da Copenhagen Infrastructures Partners (COP), na qual a Vestas investiu - algo que a empresa nega. Os procuradores indicaram ainda que o ex-governante foi contratado como consultor pela Abreu Advogados, escritório que presta assessoria jurídica à COP e que manteve contactos considerados suspeitos com o chairman da Martifer, Carlos Martins.No lítio, o nome de Matos Fernandes surge associado a suspeitas na concessão da exploração de lítio na mina do Barroso, no concelho de Boticas, à empresa Savannah Resources. ELuís Castro Henriques,"Portugal vai ter uma refinaria de lítio", afirmou pela primeira vez Matos Fernandes em dezembro de 2020, na conferência de imprensa que convocou para a Rua do Século para anunciar, nessa altura, o encerramento da refinaria da Galp, em Matosinhos, antes mesmo que a petrolífera tive hipótese de o fazer.Voltaria a repeti-lo muitas outras vezes, nomeadamente em outubro de 2021: "Vai haver certamente uma refinaria de lítio em Portugal. Ainda não existe nenhuma na Europa, mas foi-me apresentado um projeto por empresas (sim, o Governo reúne com empresas, para espanto de muitos) e sabemos que concorreu às agendas mobilizadora para a indústria do PRR um projeto para a construção de uma refinaria de lítio em Portugal", disse em entrevista ao ECO/Capital Verde.A portuguesa Galp e a britânica Savannah Resources estavam na altura por detrás deste projeto, sendo que as duas chegaram a ter um acordo que dava à Galp 10% do capital da subsidiária portuguesa da Savannah por 6,4 milhões de dólares). Esse acordo acabou por cair e a petrolífera tem agora um projeto com a sueca Northvolt para construir uma refinaria de lítio em Setúbal, com um investimento de 700 milhões de euros.No meio de tudo isto, e na mesma altura, o CEO da Lusorecursos (que detém a mina do Romano, em Montalegre), Ricardo Pinheiro, também esteve na Suécia reunido com Paolo Cerruti, co-fundador e COO da Northvolt, que acabou por lhe dizer que "razões técnicas e legais impedem a empresa de avançar para um envolvimento mais profundo" com a empresa mineira portuguesa. Em 2021, a Lusorecursos estava "em guerra" com o MAAC e a Agência Portuguesa do Ambiente, chegando a correr o risco de perder a sua licença mineira, disse Matos Fernandes.Também a Galp terá sondado a Lusorecursos para obter o lítio da mina de Montalegre para o refinar, mas a empresa portuguesa de prospeção e exploração mineira no norte e centro de Portugal recusou o negócio.No caso da Savannah, o Ministério Público refere que Galamba interveio para "interferir indevidamente na decisão de entidades como a APA e o ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que em 2021 emitiram um "parecer desfavorável" à mina, revertido depois em 2023. Os autos dizem que esta emissão foi concertada entre o presidente e o vice presidente da APA (Nuno Lacasta e José Pimenta Machado) e dois representantes da Savannah (João Barros e Diogo Silveira). Além disso, a empresa negociou com a Câmara Municipal de Boticas a construção de uma estrada "que serviu de compensação para não se opor à exploração do lítio".Ao Negócios, o anterior CEO da Savannah, Dale Ferguson, confirmou este ano o investimento da empresa nesta mesma estrada: serão 30 milhões de euros para construir um acesso direto do portão da mina à autoestrada A24.O Ministério Público diz que Galamba participou na negociação e que "os responsáveis da Savannah tiveram acesso privilegiado aos responsáveis da APA, à DGEG (Direção Geral de Energias e Geologia) e aos gabinetes dos ministros do Ambiente e das Infraestruturas para obterem benefícios ilegítmos".Matos Fernandes está ainda a ser investigado em relação à aprovação de legislação sobre a gestão de resíduos, uma vez que a Abreu Advogados (para onde saiu deppois do Governo) assessora empresas deste setor e também a Associação das Empresas de Gestão de Resíduos não perigosos (APERA).O Ministério Público entende também que o ex-ministro terá prejudicado o combate à seca em favor de um melhor resultado do PS nas legislativas de 2022. Matos Fernandes tinha sido alertado para o agravamento da seca no dia 17 de janeiro e apenas convocou a comissão permanente da seca - com vista a parar a produção de energia em cinco barragens e a cessação da utilização de água para rega na albufeira de Bravura - a 1 de fevereiro, dois dias depois das eleições.Além destas matérias, a indiciação aponta igualmente que o antigo governante impôs os nomes dos arquitetos Inês Lobo e Alexandre Alves Costa no júri do concurso para a construção da nova ponte do metro do Porto sobre o rio Douro, como se estes tivessem sido escolhidos pela Ordem dos Arquitetos.