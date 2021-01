Merkel vai analisar com EUA projeto do gasoduto russo Nord Stream 2

O projeto, que trará o gás russo para a Alemanha sob o Mar Báltico, enfrenta uma oposição norte-americana quer da parte dos republicanos, liderados pelo ex-Presidente Donald Trump, quer dos democratas, do novo Presidente, Joe Biden, empossado quarta-feira em Washington.Washington, ainda sob a administração Trump, alega que o Nord Stream 2, projeto orçado em mais de 9.000 milhões de euros, vai aumentar a dependência dos europeus do gás russo e, assim, fortalecerá a influência de Moscovo.Denunciadas pela União Europeia (UE), Alemanha e Rússia, as sanções incluem o congelamento de bens e a revogação de vistos dos Estados Unidos para contratantes ligados ao gasoduto.O projeto associa principalmente a gigante russa Gazprom a cinco grupos europeus: a francesa Engie, as alemãs Uniper e Wintershall, a austríaca OMV e a anglo-holandesa Shell.O Nord Stream 2 é pertença da petrolífera estatal russa Gazprom, que conta com o investimento de várias empresas europeias.A construção do gasoduto foi suspensa em dezembro de 2019, quando uma empresa suíça retirou os seus navios do projeto face às ameaças de sanções por parte dos Estados Unidos, o que obrigou a Gazprom a tentar suprimir a falta com os seus próprios recursos.Merkel tem consistentemente apoiado o projeto."A minha atitude não mudou ao ponto de afirmar que o projeto deveria ser suspenso. Vamos, claro, falar com a nova administração norte-americana. Temos também de conversar sobre quais as relações económicas com a Rússia que são aceitáveis ou não", afirmou hoje a chanceler alemã.A Gazprom indicou recentemente que falta concluir cerca de 6% do gasoduto, ou cerca de 150 quilómetros, insistindo na intenção de completar rapidamente o projeto, sabendo, embora, que as obras poderão ser suspensas ou caneladas."Há simplesmente uma sobreposição política muito mais ampla com o Presidente Biden" do que com Trump, sublinhou Merkel, lembrando as primeiras ações no novo chefe de Estado norte-americano, como os regressos dos Estados Unidos ao Acordo de Paris sobre o Clima e à Organização Mundial da Saúde (OMS)."[As conversas com os Estados Unidos] não vão ser fáceis nem suaves. Também irão existir diferenças de opinião com a administração Biden", admitiu.