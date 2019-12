Mexia aponta "disputa interessante" por ativos que EDP quer vender perto do final do ano

Os ativos, no valor de 2 mil milhões, que a EDP anunciou querer vender na estratégia que divulgou em março, ainda estão do lado da elétrica portuguesa. Contudo, falta pouco tempo para concluir um processo que conta com candidatos "interessantes", na avaliação de Mexia.

O CEO da EDP, António Mexia, reforçou que a empresa pretende encaixar 2 mil milhões de euros com a venda de barragens na Península ibérica até ao final do ano ou, o mais tardar, no princípio do ano que se avizinha. É esse o prazo para escolher uma das propostas em cima da mesa que, considera, surgem numa dinâmica de concorrência "muito interessante".





"Há concorrência e uma concorrência muito interessante. Vamos eleger entre as distintas ofertas no final deste ano ou no princípio do ano que aí vem", afirma António Mexia, numa entrevista ao jornal espanhol Cinco Dias, publicada esta sexta-feira, 13 de dezembro. O gestor foi confrontado com rumores de que apenas a Iberdrola esteja na corrida, uma hipótese que negou desta forma.