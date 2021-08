Novo recorde a um domingo: eletricidade em máximos

4% abaixo dos 114,63 MWh deste sábado, mas ainda assim num valor histórico para um domingo segundo dados do OMIE, o operador do mercado ibérico de energia citados pelo El País.Analisando os preços por franjas horárias, o Mw/h oscilará entre os 124,91 euros que a eletricidade custará no período entre a meia-noite e as 01h00 e os 84,97 euros para o período entre as 18h00 e as 20h00.

Na verdade, o preço no mercado grossista cairá pelo segundo dia consecutivo, mas os ajustes são muito reduzidos face aos aumentos registados ao longo das últimas semanas.Um dos fatores que está a levar os preços de eletricidade a subirem é a onda de calor que se faz sentir na Península Ibérica. Mas também os preços do gás natural utilizado na produção de eletricidade, que têm também estado a subir. Também o preço a que estão a ser comercializadas as licenças de CO2 têm pressionado o mercado grossista de eletricidade.Em termos mensais, julho foi o mais caro de sempre: o Mibel, o mercado ibérico da eletricidade, terminou esse mês com um preço médio de 92,60 euros por Mw/h.