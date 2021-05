OCDE alerta para risco de a crise pandémica afetar regulador da energia

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico fez um "raio-x" ao regulador da energia português e, apesar da avaliação globalmente positiva, deixou algumas notas de melhoria. A organização alerta que a crise pandémica pode levar a restrições que limitam a autonomia e agilidade do regulador."Existe algum receio de que os efeitos económicos da crise da covid-19 possam levar à introdução de medidas semelhantes" àquelas implementadas na sequência da anterior crise financeira, lê-se no relatório Performance Assessment Framework of Economic Regulators (PAFER), feito pela OCDE e apresentado esta quarta-feira, dia 5 de maio.Na sequência da crise financeira de 2009, "várias medidas de austeridade governamentais afetaram a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos - ERSE", avalia a OCDE. A organização destaca a retenção, no orçamento do Estado, de qualquer excedente orçamental da ERSE, a necessidade de autorização governamental para a introdução de novas rubricas orçamentais e cortes e congelamentos salariais.Atualmente, a ERSE necessita de autorização governamental para qualquer aumento no número de trabalhadores, o que conduz a um longo processo de recrutamento que pode prejudicar a sua agilidade em trazer novas competências, numa altura de rápida mudança do setor e de altas ambições no que toca à transição energética."O que vimos em relação a Portugal e à ERSE é que existe um risco de que este tipo de restrições limitem a agilidade do regulador", explicou a analista sénior de políticas da OCDE, Anna Pietikainen, na apresentação do estudo. Neste sentido, a analista sugere que exista um "diálogo aberto e construtivo acerca destes riscos nos próximos anos", entre a ERSE e o executivo. No relatório, as recomendações pedem uma relação "sem surpresas" que permita "definir as expectativas em relação às prioridades de trabalho", tal como "o abandono de certas práticas que limitam a autonomia financeira do regulador". Ainda assim, Pietikainen ressalva que não foi detetada interferência do poder político no processo de decisão do regulador.A ERSE é financiada principalmente através de contribuições do setor. As taxas são definidas pela ERSE de acordo com critérios estabelecidos na legislação, o que contribui para a independência da entidade reguladora.