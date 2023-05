OPA da EDP sobre a EDP Brasil vai avançar no terceiro trimestre do ano

Leia Também EDP avança com aumento de capital de mil milhões para financiar OPA à EDP Brasil

Leia Também EDP pretende investir 5,3 mil milhões de euros no Brasil nos próximos cinco anos

A EDP revelou esta sexta-feira que oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP Brasil, anunciada no início de março no Capital Markets Day da elétrica, será lançada no terceiro trimestre de 2023. Em caso de sucesso, a EDP investirá nesta operação mil milhões de euros, já financiados pelo aumento de capitalAntes da abertura do período de compra das ações que ainda pertencem a acionistas minoritários, o regulador brasileiro deverá ainda dar luz verde à operação até ao mês junho, anunciou a EDP na apresentação de resultados relativa ao primeiro trimestre do ano publicada enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O primeiro pedido de oferta pública de aquisição por parte da elétrica deu entrada na Comissão de Valores Mobiliários brasileira em março, com um segundo pedido a ser feito em abril, após um ajustamento de preço."Estamos confiantes que esta OPA permitirá uma simplificação da estrutura corporativa e organizacional da EDP e permitirá aumentar a flexibilidade da gestão financeira e operacional dos negócios no Brasil", disse o CEO da EDP, Miguel Stilwell, numa chamada com analistas. Além disso, acrescentou, a compra da posição minoritária na EDP Brasil permitirá aumentar o foco nas energias renováveis e redes de eletricidade no país.Questionado sobre a possibilidade de a EDP não conseguir levar a OPA adiante, Stilwell garantiu ainda que "o risco é baixo". "Não há razão para os acionistas minoritários da EDP Brasil não aceitaram a oferta de aquicição", assegurou.Foi no Capital Markets Day, que teve lugar no início de março, que a EDP anunciou a intenção de lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre 100% do capital social da sua subsidiária EDP Brasil, da qual detém 56%, tendo em vista a aquisição das ações detidas pelos acionistas minoritários.A operação prevê também a retirada de bolsa da EDP Brasil, com o objetivo de "promover a simplificação corporativa".Para financiar a compra da EDP Brasil, e parcialmente o novo plano de investimento, a EDP anunciou em simultâneo um aumento de capital, no valor de mil milhões de euros, já financiado por acordos de investimento com o seu maior accionista, a China Three Gorges, e também com a Lisson Grove Investment, uma afiliada do fundo soberano de Singapura GIC Private Limited e da Autoridade de Investimento de Abu Dhabi.A EDP detém diretamente 56,05% da EDP Brasil, mas consolida 57,55% pelo ajuste da detenção de ações próprias. O registo de oferta pública para aquisição da subsidiária brasileira foi já apresentado à Comissão de Valores Mobiliários brasileira.A EDP dispõe-se a pagar aos acionistas minoritários da EDP Brasil um valor atualizado de 22,73 reais por ação (cerca de 4,3 euros). Estarão sujeitas à oferta pública de aquisição mais de 240 milhões de ações."O Brasil é um mercado de grande dimensão com bases sólidas e várias oportunidades na transição energética, onde a EDP continuará a apostar em redes e energias renováveis através de uma remodelação da sua carteira", disse a EDP em comunicado.Desde 1995, a EDP Brasil cresceu com mais duas concessões de distribuição de eletricidade com 3,8 milhões de clientes, linhas de transmissão com mais de 2 mil quilómetros e 2GW de capacidade hidroelétrica. A EDP Renováveis Brasil, fundada em 2009, tem 1,1 GW de renováveis em atividade."Esta operação irá reforçar o foco nos segmentos de energias renováveis e redes, ao mesmo tempo que reduz a exposição à geração hídrica e prevê saída da produção termoelétrica", rematou a EDP.